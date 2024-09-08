ファッションブランド『BOSS』の公式インスタグラムが7日、更新され、同ブランドのラグジュアリーウェアをまとった米大リーグ（MLB）・ドジャースの大谷翔平の動画が公開された。【動画あり】大谷翔平『BOSS』最新動画！ジャケットまといクールな表情「いつもと雰囲気全然違う」今シーズンは大谷が『BOSS』のラグジュアリー ウェア ライン「BOSS CAMEL」の顔として登場する。公開された動画では、大谷がポケットに片手を入れて