◆第９回紫苑Ｓ・Ｇ２（９月７日、中山・芝２０００メートル、良＝３着まで秋華賞優先出走権）３歳牝馬による秋華賞・Ｇ１（１０月１３日、京都競馬場・芝２０００メートル）のトライアル重賞は１３頭によって争われ、石川裕紀人騎手が騎乗した単勝５番人気のクリスマスパレード（牝３歳、美浦・加藤士津八厩舎、父キタサンブラック）が重賞初制覇を飾った。レース結果を受けて、現役時代に中央＆地方で通算４４６４勝を挙げてい