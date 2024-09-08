◇明治安田Ｊ２リーグ第３０節藤枝１−０栃木（７日・藤枝総合運動公園サッカー場）藤枝ＭＹＦＣは１―０で栃木を下して２連勝。後半３２分にＦＷ矢村健（２７）が２戦連発となるゴールを決めた。歓喜の瞬間は後半３２分だった。途中出場のＭＦ浅倉廉が右サイドから矢村へパス。エースはトラップしながら密着したＤＦをかわすと、中央へ切れ込み左足でシュートだ。前節で得点を２ケタに乗せたものの「１０得点がゴールじゃ