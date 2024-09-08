ドジャースの山本由伸投手（26）が7日（日本時間8日）、右肩腱板損傷からメジャー復帰となる10日（同11日）のカブス戦登板に向け、本拠でブルペン投球を行った。山本は捕手を座らせ、カーブなど変化球を交えて40球を投げ、感触を確かめた。来季の投手復帰を目指し、右肘手術からリハビリ中の大谷翔平は、山本のブルペンが見える位置でキャッチボール。トレーナーは不在で、約10分間軽めの投球を行った。