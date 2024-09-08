●信用売り残増加ランキング【ベスト50】 ※8月30日信用売り残の8月23日信用売り残に対する増加ランキング。 （株式分割などがある場合は換算して算出） ―― 東証プライム：1642銘柄 ―― (単位は千株) 銘柄名前週比 売り残信用倍率 １． ヤマハ発 3,4653,6750.77 ２． コロワイド