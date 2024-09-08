お笑いコンビ「ドランクドラゴン」塚地武雅が７日に自身のＸ（旧ツイッター）を更新。ＮＨＫ連続テレビ小説「虎に翼」（月〜土曜・午前８時）の出演者が、フジテレビ系ドラマ「新宿野戦病院」（水曜・午後１０時）にも多数出演していることに言及した。塚地は「虎に翼」で人権派の弁護士・雲野六郎役、「新宿―」では看護師長・堀井しのぶを演じている。Ｘで「新宿野戦病院、虎に翼とのキャスト被りを度々話題にしてきましたが