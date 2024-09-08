◇明治安田Ｊ２リーグ第３０節清水１−１長崎（７日・アイスタ）暫定２位の清水エスパルスは３位・長崎との直接対決を１―１で引き分けた。後半５分、ＭＦルーカス・ブラガ（２７）が同点の今季８号。今季ホームでの不敗を１４試合（１２勝２分け）に伸ばした。 ライバルを引き離すことはできなかったが、しぶとく勝ち点１を積んだ。清水は終盤、３バックに形を変えて攻め込んだが２点目は奪えないままタイムアップ。長崎