B1A4出身のジニョンと、TWICEのダヒョンが主演を務める映画「あの頃、君を追いかけた」（原題：あの頃、私たちが好きだった少女、監督/脚本：チョ・ヨンミョン）が、第29回釜山国際映画祭の「韓国映画の今日」パノラマ部門で、ワールドプレミア公式招待作品に決定した。 【写真】韓国映画「あの頃、君を追いかけた」ポスター 「あの頃、君を追いかけた」は、ダヒョン演じる「ソナ」を日々追いかけ続けた、ジニョ