立憲民主党の代表選挙が9月7日に告示され、立候補を届け出た4人が名古屋市内で支持を訴えました。立憲民主党の代表選挙は7日告示され、野田佳彦元総理大臣、枝野幸男前代表、泉健太代表、吉田晴美衆議院議員の4人が立候補を届け出たあと、名古屋市内で演説を行い、討論会に臨みました。野田元首相：「立候補した理由はほぼ1つ、裏金の問題が決着していないから」枝野前代表：「自民党の古い政治に代わるものを見せていかなけれ