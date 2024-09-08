「尋常じゃない暑さだな」９月７日の10時過ぎ、バーレーンはマナマにある空港の外に出ると、まずそう感じた。もちろん予想はしていたが、強い日差しのためか、38度という気温以上の暑さを感じた。「こんな環境でサッカーをやったらやばいな」と。ただ、日本代表がバーレーン戦（北中米ワールドカップ・アジア最終予選第２節）に向けて練習を開始した18時には――気温は依然として36度はあったものの――多少の風もあり、だい