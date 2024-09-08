「ABEMA」で「宣伝本部長」に就任、佳境のMLBを大いに盛り上げる日本ハム、オリックス、阪神で強打の外野手として活躍し、抜群の身体能力から“超人”の異名を執った糸井嘉男氏。2022年限りで現役を引退し、現在は野球解説者としてプロ野球はもちろん、「ABEMA」のMLB中継でもおなじみだ。9日から始まる「どこでもアベマでMLBキャンペーン」では「宣伝本部長」を務め、最終盤を迎えたMLBを盛り上げる。地区優勝やワイルドカー