これはもう、説明を受けずとも知っている漢字ですよね！しかし、実は読み間違いをしている人が多いんです……。あなたは、正解が分かりますか？Q.「客員」はなんと読む？「客員」は、団体や企業などの正規の構成員以外で迎えられた、客分として待遇される者を指します。この言葉ですが、なんと読むでしょうか？Answer出典：https://www.shutterstock.com/ja/image-photo/relaxing-by-eating-black-forest-cake-744979357正解は「か