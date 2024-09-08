レッドソックスの吉田正尚外野手（31）が7日（日本時間8日）、本拠でのホワイトソックス戦の先発メンバーを外れた。6日の同戦で吉田はメジャー初の1試合2死球。それでもフル出場し、2打数無安打だったが、チームは3―1で勝利し連敗を5で止めていた。メジャー1年目の昨季は7死球だったが、今季はこの2死球を加えてチーム最多の12死球を受けており、今後への影響が懸念される。