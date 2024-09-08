車いすテニス男子でパラリンピック史上最年少優勝。数々の最年少記録を塗り替えてきた小田凱人（ときと）選手（１８）が７日、パリ大会のシングルスを制覇した。子どもの頃に憧れた元車いすテニス選手、国枝慎吾さん（４０）のように「病気と闘う子どもたちのヒーロー」になった。（松本慎平、大場暁登）決勝は、序盤でライバルのアルフィー・ヒューエット選手（２６）（英国）がメディカルタイムアウトを取る予想外の展開。第