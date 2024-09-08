伊藤沙莉がヒロインを演じるNHK連続テレビ小説「虎に翼」（月〜土曜午前8時）は、日本初の女性弁護士で後に裁判官となる三淵嘉子（みぶち・よしこ）さんの半生を再構成して描くフィクション作。伊藤は主人公の猪爪寅子（ともこ）を演じる。◆第116回あらすじ◆8年にも及ぶ「原爆裁判」を終えた寅子（伊藤沙莉）たち。よね（土居志央梨）と轟（戸塚純貴）は岩居（趙■和）と共に原爆被害者救済弁護団を結成する。昭和43年、病を患い