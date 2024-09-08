【モデルプレス＝2024/09/08】女優の生田絵梨花が主演を務めるABCテレビ・テレビ朝日系ドラマ「素晴らしき哉、先生！」（毎週日曜よる10時〜）の第4話が、9月8日に放送される。【写真】生田絵梨花、赤楚衛二とラブシーン＆キス連発◆生田絵梨花主演「素晴らしき哉、先生！」今作は宅間孝行のオリジナル脚本作品で、理不尽な教育現場が舞台。不本意にも担任を持たされ、辞め時を逸してしまった生田演じる2年目の高校教師・笹岡りお