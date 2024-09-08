◆米大リーグアストロズ１１―５ダイヤモンドバックス（７日・米テキサス州ヒューストン＝ミニッツメイドパーク）アストロズの菊池雄星投手が７日（日本時間８日）、本拠のダイヤモンドバックス戦に先発し、６回までに移籍後ともに最多となる７安打４失点も打線の爆発で８勝目を挙げた。６奪三振、無四球で９９球を投げ、防御率は４・３１。これでメジャー通算４０勝となり、日本人左腕では石井一久を抜いて単独トップとなっ