Image: Apple これが本当なら正しい采配！太平洋時間で9月9日の午前10時、日本時間だと9月10日の午前2時に開催が予告されているApple（アップル）のイベント。この日にいよいよ新型のiPhone 16シリーズが出ると予想されています。ギズモードでもリアルタイム更新を予定しているので、ぜひチェックしてくださいね。して、これまでのウワサから「iPhone 16はこんな姿かな？」とある程度の覚悟