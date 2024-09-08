「ヤクルト０−６阪神」（７日、神宮球場）阪神がヤクルトに快勝し今季３度目の５連勝で今季最多タイの貯金８とした。初回に森下が先制適時二塁打、大山も中前へのタイムリーで続くと、１死一塁から佐藤輝が２試合連続の１３号２ランで一挙４得点。九回に大山がダメ押しの１４号２ランを放った。先発の才木は６回８安打無失点で自己最多更新の１２勝目。デイリースポーツ評論家の佐藤義則氏は才木について「今や名実ともにリー