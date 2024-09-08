タクシーのハンドルを握る、ヒジャブを着用したドライバー、田畑ダニエレさん＝2024年7月、愛知県大治町イスラム教徒の運転手、田畑ダニエレさん（44）が、頭髪を隠すスカーフ「ヒジャブ」を身に着けて名古屋市を中心にタクシーを走らせている。同市など17市町村の「名古屋交通圏」でヒジャブ着用の運転手は唯一とみられ、「イスラム教への偏見をなくしたい」という思いを胸に、2月から活躍中だ。（共同通信＝清水友珠子）田畑