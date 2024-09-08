名牝アーモンドアイの姪となるシホリーン(牝2、美浦・武井亮厩舎)が、日曜中山5Rの2歳新馬(芝1600m)でデビューVを狙う。 シホリーンは父モーリス、母パンデリング、母の父キングカメハメハの血統。生産者は北海道洞爺湖町のレイクヴィラファーム。昨年のセレクトセール1歳で8800万円(税抜)で取引された。母は未出走だが、半兄のコンティノアールは昨年のサウジダービ&