名牝アーモンドアイの姪となるシホリーン(牝2、美浦・武井亮厩舎)が、日曜中山5Rの2歳新馬(芝1600m)でデビューVを狙う。 シホリーンは父モーリス、母パンデリング、母の父キングカメハメハの血統。生産者は北海道洞爺湖町のレイクヴィラファーム。昨年のセレクトセール1歳で8800万円(税抜)で取引された。母は未出走だが、半兄のコンティノアールは昨年のサウジダービ&
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 有吉の夏休み フワカットに驚き
- 2. ぼる塾田辺 人気俳優と交際か
- 3. 日本人初「鞭打ち刑20回」執行へ
- 4. 黒島結菜 事実婚後の変化に歓喜
- 5. 幼いおばさん 35歳女性に痛恨
- 6. 大谷のMVP 元本塁打王が猛反対
- 7. 香里奈CMに「開脚騒動」を想起
- 8. 「スーパー台風」中国南部を直撃
- 9. あやなん しばゆーとの離婚発表
- 10. 有吉 妻に内緒で「2時」にする事
- 1. 「数カ月前に死んだ母」から着信
- 2. 進次郎氏に爆弾質問 記者を直撃
- 3. 木の下敷き 男性の腐敗遺体発見
- 4. 大麻入り小物入れ落とす 逮捕
- 5. 富士山頂で意識不明 救助も死亡
- 6. 富士登山中の男性 意識失い死亡
- 7. 進次郎氏出馬「妻には事後報告」
- 8. 妻とだけしろと? 不倫の言い分
- 9. 兵庫知事の辞職 4会派が要求へ
- 10. コメ不足 農水省の動画に批判
- 1. 進次郎氏 暴言対応で好感度上昇
- 2. 林長官「マイナ移行は見直しを」
- 3. バスに毒キノコ? 10万人が衝撃
- 4. 橋下氏 斎藤知事らの判断アカン
- 5. 社長室に卓球台? ユニークな会社
- 6. 世界で1人 ゴキブリ研究者の実態
- 7. 金持ちも危険「孤独死」防ぐ方法
- 8. 東国原氏 斎藤知事は資質ない
- 9. 知的レベル質問記者に「品ない」
- 10. 元彦氏の知事志望 動機にあ然
- 1. 日本人初「鞭打ち刑20回」執行へ
- 2. 「スーパー台風」中国南部を直撃
- 3. Temuでディズニー柄購入 苦笑い
- 4. 日本産こんにゃくからセシウムか
- 5. 被災地で性上納?北朝鮮女性怒り
- 6. 日本側の抗議「馬鹿げている」
- 7. 中国 琉球研究センター設立計画
- 8. 溶融金属降らせる ウ軍ドローン
- 9. 妻を72人に性加害させたか 仏
- 10. 歩道に突然8mの穴 観光客が落下
- 1. 50代で貯蓄0 世帯の割合は
- 2. 急に父親が失明 介護の幕開けに
- 3. ドラえもんの経営ゲーム売れる訳
- 4. びくドン 545円モーニングとは
- 5. 宝くじ2億2190万当せん 投稿反響
- 6. 車2台持ち 維持費はどのくらい?
- 7. 高速バス 1人で2席の購入はNG?
- 8. 「街の美容室」倒産急増の背景
- 9. クレカ9千円滞納で…36歳に悲劇
- 10. 人手不足 有望でも不採用の理由
- 1. イベント後 消えるiPhoneが存在?
- 2. 学校配備の端末6割故障 高温原因
- 3. 最新格安タブレット「Alldocube iPlay …
- 4. 阪急祭り 国内外旅行がお得に
- 5. Ankerのド定番スピーカー「Soundcore 3…
- 6. スマートフォンに付けたままポケットに…
- 7. iPhone16 Pro 5倍光学ズームに?
- 8. 共創型ショールーム兼オフィス『THE MU…
- 9. じぇじぇじぇー麺？ 「じゃじゃ麺」っ…
- 10. スマホの名義 親のままだと問題?
- 1. 大谷のMVP 元本塁打王が猛反対
- 2. 日テレ 小田凱人を完全無視か
- 3. 過大評価 ジャッジにファン辛辣
- 4. オリT-岡田 今季限りで現役引退
- 5. 大谷翔平 45号を呼んだ「失敗」
- 6. 巨人 ティファニーユニに大反響
- 7. 楽天監督 鬼の形相で猛抗議
- 8. 大谷から謝罪も「むしろ感謝」
- 9. ショウガタップリ 疝痛で急死
- 10. 西武が「DH解除」トレンド入りに
- 1. 有吉の夏休み フワカットに驚き
- 2. ぼる塾田辺 人気俳優と交際か
- 3. 黒島結菜 事実婚後の変化に歓喜
- 4. 香里奈CMに「開脚騒動」を想起
- 5. あやなん しばゆーとの離婚発表
- 6. 有吉 妻に内緒で「2時」にする事
- 7. 村重杏奈の17歳差弟に悶絶の声
- 8. ツマミゲストに興奮「色気凄い」
- 9. 阿部一二三 五輪は骨折中だった
- 10. 爆死確定 新月9に早くも批判の訳
- 1. 幼いおばさん 35歳女性に痛恨
- 2. 式に出席も「人数合わせか」憤り
- 3. 品のいい奥様集団一変 衝撃本性
- 4. 46までゴムなし 50代女性の告白
- 5. 本当にうまい定食屋 見分け方
- 6. たかが500円 友人のおねだり幻滅
- 7. 妊娠中不倫 孫のDNA検査した結果
- 8. 等身大の自分でいられる！ 一緒にいて…
- 9. へそごま大量 悪化で病院行きも
- 10. 妻に不信感 衝撃の結末で猛省