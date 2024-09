様々な繊維を分析した結果、ポリエステルやナイロン製の服は、植物由来の繊維である綿やビスコースでできた服よりも臭くなりやすいことがわかりました。研究者らは「服の臭いが気になるならポリエステルは避けましょう」と述べました。Textile scientists offer fresh insights on why some clothes get smellierhttps://phys.org/news/2024-07-textile-scientists-fresh-insights-smellier.htmlアルバータ大学のレイチェル・マッ