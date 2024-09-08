「わんぱく相撲栃木県大会へいいトコ撮り！目指せ！両国国技館」と題する動画で、動画内では、出場する子どもたちやその親が持つ熱意を紹介している。 とっしーDは、「いよいよ来ましたね、また県大会」と喜びを隠さず、出場者たちに対して「ぜひぜひ全国一緒に、我々も行きたいですね」とエールを送った。また、出場者のわんぱく達は「絶対優勝することです」と力強い言葉を残し会場の雰囲気を盛り上げた。 続