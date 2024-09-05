ピザの醍醐味といえば、とろ〜りと伸びるチーズ。でも、いざ家でトッピングして焼いてみると、なんだか伸びが悪い…なんて経験ありませんか？今回は、そんなお悩みを解決する裏ワザをご紹介！使うのは、なんと冷蔵庫に必ずある「マヨネーズ」たったこれだけ。このひと手間で、まるでお店のピザみたいにチーズがびよ〜んと伸びるんです！チーズにマヨネーズを混ぜるだけでぐんと伸びるようになる！？今回ご紹介するのは、実は以前に