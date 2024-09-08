俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデルのＫｏｋｉ，が７日に自身のＳＮＳを更新し、私服ショットを掲載した。Ｋｏｋｉ，はインスタグラムを更新し、カギの絵文字と共に「Ｌｏｃｋｅｄｗｉｔｈｙｏｕ」とつづり、水色のシャツ姿で植物に囲まれたショットを披露。「Ｂｒａｃｅｌｅｔｍｅｒｃｉｂｅａｕｃｏｕｐ＠ｌｏｕｉｓｖｕｉｔｔｏｎ」と、ブレスレットのブランドを紹介して、投稿を締めた。