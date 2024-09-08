秋雨前線の影響で石川県の能登地方に活発な雨雲がかかっています。輪島では、震災後一番の激しい雨が降っています。8日は秋雨前線が北陸から東北に伸びています。能登半島には活発な雨雲が次々と流れ込んでいて、輪島では午前6時10分までの1時間に47ミリと今年一番の激しい雨を観測しました。能登地方では昼前まで雨が続くとみられていて、土砂災害に注意が必要です。