瀬戸内7県を拠点に活動するアイドルグループSTU48の副キャプテン・福田朱里が主催するサーキットフェス「フクフェスVol.3」を7日、自身の地元である香川県・高松Monster、 festhalleの2会場で開催した。 現役アイドルでもありながらアイドルマニアでもあり、ロック好き！オフの日はアイドルやバンドのライブを観覧しに県外まで遠征しているほどのガチアイドル＆ミュージックフリークの福田朱里。彼ログインして続きを読むThe post