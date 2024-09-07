SNSの総フォロワー数が200万を超えるアーティスト、澤村光彩の1stライブ『澤村光彩（きらり）デビューライブ〜Addiction Symphony〜』が7日、渋谷・GARRET udagawaにて開催。ここではそのオフィシャルレポートを届ける。 ● 後ろのほうまでオーディエンスで埋め尽くされた会場は、新たな挑戦へ踏み出した彼女を温かく包みこんでいた。 禍々しいサウンドのSEに導かれ澤村が登場するログインして続きを読むThe post SNS総フォロワー