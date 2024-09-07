「桜井日奈子10周年記念写真集 鴇色」の発売を記念したイベントが7日、都内で開催。イベントの前に行われた会見に、桜井日奈子さんが登場した。 ドラマ、舞台、CMなどで活躍する桜井日奈子さんが、芸能活動10周年を記念した写真集「鴇色」を6日に発売した。10年の節目に写真集を出した心境について「私の感覚的には、まだ10年なんだっていう。今まで1年1年が長かったので、もっと長くやっているぐらいの気持ちでしログインして続き