7日に行われたロッテ−楽天（ZOZOマリンスタジアム）の試合前に、パリ五輪体操男子日本代表 萱和磨選手・橋本大輝選手・谷川航選手が始球式を務めた。3選手が紹介時に披露した技は萱和磨選手が「ロンダートからの宙返り」、橋本大輝選手が「ロンダートからの一回捻り宙返り」、谷川航選手が「ロンダートからのバク転、バク転、宙返り」だ。▼ 萱和磨選手コメント「幕張が地元なのでマリーンズでずっと始球式をやりたいと言い続け