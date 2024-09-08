新感覚のアウトドアホテル“THE FARM SLOW MOUNTAIN NARITA”が、2025年3月から、千葉・成田市にオープン。公式サイトでは9月3日（火）より先行予約の受付を開始した。【写真】思いっきり遊べそう！関東最大級のアスレチックなどホテル詳細■上質な宿を提供今回オープンするTHE FARM SLOW MOUNTAIN NARITAは、約5万平方メートルの広大な敷地の中で、アウトドアの開放的な楽しさとホテルの快適性を融合した新しい形の宿泊施設