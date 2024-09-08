おいしいミカンをつくるための調節で捨てられる実がアロマオイルに生まれ変わりました。「もったいない」を減らしつつ、特産品の楽しみ方が広がりました。 【写真を見る】「まち全体を香りでつなぎ地域の新しい価値をつくりたい」捨てられる三ケ日みかんを高級アロマオイルに【SDGs】 浜松の特産「三ヶ日みかん」の畑には、緑色のミカンがたくさん落ちています。農家の人たちは「青ミカン」と呼んでいます。 ＜JAみっかび 成澤