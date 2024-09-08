パリパラリンピックは７日、自転車の女子個人ロードレース（運動機能障害Ｃ１〜３）で、杉浦佳子（総合メディカル）が１時間３８分４８秒で東京大会に続いて金メダルを獲得した。男子個人ロードレース（運動機能障害Ｃ１〜３）では、藤田征樹（藤建設）が１時間５６分１３秒で１５位、川本翔大（大和産業）は１時間５８分７秒で２０位だった。複数メダルを期待されていた杉浦が出場最終種目となった女子個人ロードレースで優勝