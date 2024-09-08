ファミコンやプレイステーションなどの家庭用から、ゲームセンターのアーケードなど、世の中には数多くのゲームが登場してきた。国民的人気を獲得していることから、人気コメディ映画やドラマがゲームになることも。今回は、名作から、残念ながら「クソゲー」と呼ばれるものまで、コメディを原作としたゲームを紹介したい。【写真】「なにこれ？」から「意外と名作」まで実はゲーム化されていたコメディ■『ゴーストバスターズ