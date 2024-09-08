俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の長女でモデル、フルーティストのＣｏｃｏｍｉが７日に自身のインスタグラムを更新し、ハンバーガーを食べるショットを披露した。Ｃｏｃｏｍｉは「食べ比べテリヤキが好きでした。」とつづり、白のブラウス姿でハンバーガーを両手に持ち、頬張るショットを投稿した。