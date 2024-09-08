日本は中国に7-0大勝、韓国はパレスチナに0-0ドロー森保一監督率いる日本代表（FIFAランキング18位）は、9月5日に埼玉スタジアムで行われた北中米ワールドカップ（W杯）アジア最終予選初戦で中国（同87位）相手に7-0と快勝した。同日、パレスチナ（同96位）と対戦した韓国（同23位）は0-0のドローに終わり、韓国国内では「日本のサッカーはすでに韓国のサッカーを超えている」との声が上がっている。日本は前半12分、MF久保建