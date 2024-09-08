林陵平のフットボールゼミサッカー日本代表がワールドカップアジア最終予選の初戦で中国に７−０と圧勝。両ウイングバックにアタッカーを起用する攻撃的な３バックシステムが注目されたが、この戦い方のどこがよかったのだろうか。人気解説者の林陵平氏に分析してもらった。【動画】林陵平深掘り解説 日本vs中国フルバージョン↓↓↓【外からの攻撃がうまくいった】最終予選ではどのシステムを採用してくるかと見ていましたが、