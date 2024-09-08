【両WBが高い位置をキープした攻撃的３バックが奏功】2026年Ｗ杯アジア３次予選の初戦となった埼玉スタジアムでの中国戦は、まるで２次予選のようなスコアで日本が大勝した。日本は攻撃的３バックシステムで中国を攻め続け、後半途中出場の伊東純也もゴールを挙げたphoto by Kishiku Torao前半12分のCKから遠藤航がヘッドで決めた先制点を皮切りに、三笘薫（前半45＋2分）、南野拓実（52、58分）、伊東純也（77分）、前田大