【ニューヨーク＝平沢祐】テニスの四大大会最終戦、全米オープンは７日、ニューヨークで行われ、女子シングルス決勝で第２シードのアリーナ・サバレンカ（ベラルーシ）が第６シードのジェシカ・ペグラ（米）に７―５、７―５でストレート勝ちし、初優勝を果たした。サバレンカは今季連覇した全豪オープンに続き、四大大会で３度目の優勝。