北野武監督がイタリアで開催中の「第81回ベネチア国際映画祭」で現地時間6日、新作映画『Broken Rage（読み：ブロークンレイジ）』の公式上映（アウト・オブ・コンペティション部門※特別招待作品）に先立ち、記者会見に臨んだ。Amazon Original映画『 Broken Rage』場面写真世界中から100人以上の報道関係者が詰めかけ満員となった公式記者会見で北野監督は、「劇場の人向けではなく、TV画面で観る人に向けて、今までやってみ