ジェーシービー（JCB）は、JCBのタッチ決済をGoogle Payでの利用に対応した。Androidのスマートフォン利用者が、Google Pay にJCBグループが発行するクレジットカード・デビットカードを登録することで利用できる。これまで通り、QUICPayも利用できる。今後、JCBグループ以外のJCBブランドカード発行会社でも、対応を拡大する。