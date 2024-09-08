最近では時事ネタを斬るYouTube企画が好評を博しているお笑いコンビ・霜降り明星の粗品が、同じく「旬な話題をイジる」他の芸人を「セコい」「おもんない」などと言及する一幕があった。粗品は9月4日に更新したYouTubeチャンネル「粗品のロケ」で、「8月の粗品を振り返る」と題した動画を公開。タレント・フワちゃんがお笑い芸人・やす子への不適切投稿で炎上した8月4日の騒動について、翌5日の早朝にみずから動画を撮影・編集