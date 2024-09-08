医師の診察を受け、かんしゃくを落ち着かせる漢方薬の処方と、鉄分の錠剤で様子をみることになったわさび(@wasabi_2910)さんの娘・いとちゃん。今回の診察で医師は他にも寄り添った話をしてくれて…。『癇癪に困り心療内科へ行きました』第8話をごらんください。 ©wasabi_2910 ©wasabi_2910 ©wasabi_2910 ©wasabi_2910 ©wasabi_2910 ©wasabi_29