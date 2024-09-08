9月3日（火）よりNetflixで配信された『トークサバイバー！ラスト・オブ・ラフ』は、芸人たちが本格ドラマの最中にアドリブでトークを披露し、面白くなければ即脱落というルールのもと行なわれるトークサバイバル番組。最終章と銘打たれたシリーズ3作目の物語は「第1章・極道編」からスタートし、大悟（千鳥）が「もし新作をやるならば」と自ら望んでいた昔気質の極道役を演じています。主演者の中でも気になるのが、実の父親が「1