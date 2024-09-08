田中美久の2nd写真集公式Xが6日（金）、美バストあらわな先行カットを公開した。【別カット1点】美スタイルで魅せる田中美久の水着ショット昨年HKT48を卒業し、現在はグラビア、モデル、女優など幅広く活躍している田中美久。9月12日（木）には2nd写真集『気ままに。』（集英社）が発売される。田中美久写真集『気ままに。』公式Xは6日、「9/12発売 写真集『 #気ままに。 』先行カット大公開」「みくりんかわいすぎて」とXを更新。