◆米大リーグアストロズ―ダイヤモンドバックス（７日・米テキサス州ヒューストン＝ミニッツメイドパーク）アストロズの菊池雄星投手が７日（日本時間８日）、本拠のダイヤモンドバックス戦に先発し、６回までに移籍後ともに最多となる７安打４失点も、８勝目の権利を得てマウンドを降りた。６奪三振、無四球で９９球を投げ、防御率は４・３１。序盤は７番ニューマンに痛打を浴びた。２回無死一、三塁で１５２キロの外角直球