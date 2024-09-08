中国当局はこのほど、中国の「建国の父」とされる毛沢東主席を侮辱したとして、毛氏が跪いて懺悔する彫像などで知られる美術家の高シン（「先」を横に2つ並べる＝68）、高強（62）兄弟のうち、兄の高シン氏を河北省の自宅で逮捕した。逮捕容疑は「英雄烈士保護法」違反で、兄弟の作品が毛氏の名誉を著しく侮辱したためだという。米政府系報道機関「ボイス・オフ・アメリカ（VOA）」が報じた。高氏兄弟のフェイスブックへの投