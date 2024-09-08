角界での世代交代が加速中だ。史上最速優勝を果たした大の里と刺客たちが織りなすドラマに注目すれば秋場所観戦がもっと楽しくなるだろう。【写真5枚】豪ノ山の額が大の里の頬や目を押し上げた、ぶつかる瞬間。激しい立ち合いのほど顔を大の里との対戦が注目される力士たち。豪ノ山や阿武剋など令和になり3度の幕尻優勝を含め平幕優勝が続き、今年は2場所連続で大銀杏が結えない“チョンマゲ力士”が賜杯を手にする事態となっ