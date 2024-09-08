立憲民主党代表選に立候補した４氏の推薦人は次の通り。（敬称略、数字は当選回数）【野田佳彦】▽衆院菊田真紀子〈７〉、笠浩史〈７〉、寺田学〈６〉、伴野豊〈６〉、青柳陽一郎〈４〉、佐藤公治〈４〉、重徳和彦〈４〉、中島克仁〈４〉、鎌田さゆり〈３〉、野間健〈３〉、青山大人〈２〉、伊藤俊輔〈２〉、源馬謙太郎〈２〉、中谷一馬〈２〉、森田俊和〈２〉、神津健〈１〉、堤かなめ〈１〉、太栄志〈１〉、本庄知史〈１〉