まばらな芝や強風など、春のゴルフは冬とは違う「自然との戦い」が必要です。 コースの変化に合わせて、ゴルフも衣替えをしましょう。 春ゴルフの戦い方を、理論派コーチのアッキー永井氏が伝授します！ 注意ポイント1”新芽に潜むまばらな芝”がゴルフを難しくする 新芽で芝が伸びて穂も出てくる。朝露がつきやすいのも特徴だ。 枯れぎみで芝の抵抗は少ない。ボールが沈むことはなく